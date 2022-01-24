Россия обжаловала решение о передаче скифского золота Украине

Музеи аннексированного Крыма направили в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу на решение Апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции скифского золота Украине. Об этом в понедельник сообщил ТАСС руководитель международной ассоциации «Таврида» и эксперт по международным вопросам, юрист Александр Молохов.
«Кассационная жалоба направлена. Физически она будет в суде только завтра. Она только от музеев, от России жалобы не будет», — сказал собеседник агентства.
В конце октября прошлого года Апелляционный суд Амстердама постановил, что коллекция скифского золота должна быть передана Украине.
Скифское золото — коллекция более чем из 2 тыс. предметов, которые использовались для оформления выставки «Крым: золото и секреты Черного моря», проходившей с февраля по август 2014 года в Музее Алларда Пирсона в Амстердаме. Неопределенная ситуация с ней возникла после аннексии Крыма РФ в марте 2014 года. Свои права на экспонаты, вывезенные с полуострова, заявили крымские музеи и Украина. В связи с этим Университет Амстердама, курирующий работу Музея Алларда Пирсона, приостановил процедуру передачи ценностей до достижения договоренности между сторонами или решения вопроса в юридическом порядке.
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