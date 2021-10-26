Суд в Амстердаме постановил передать скифское золото Украине

Апелляционный суд в Амстердаме постановил, что «скифское золото» из Крыма принадлежит Украине и постановил передать его в нашу страну.
«Хотя объекты происходят из Крыма, ...они часть наследия Украины после того, как она стала независимой в 1991 году», — заявила председательствующая судья.
Коллекцию скифского золота привезли в музей в Амстердаме на выставку еще до оккупации полуострова Россией.
Окружной суд Амстердама 14 декабря 2016 года принял решение о том, что экспонаты крымских музеев должны быть возвращены в Украину. Решение принято на основе конвенции ЮНЕСКО, согласно которой художественные ценности должны быть возвращены суверенному государству, предоставившему их для временной экспозиции.
28 марта 2017 года Апелляционный суд Амстердама получил от представителей крымских музеев апелляцию на это решение суда.
Скифское золото, пока длится судебное разбирательство, хранится в музее Алларда Пирсона в Амстердаме.
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