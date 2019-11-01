В Украину возвращается «бабье лето»

В Украине в субботу, 2 ноября, ночью до 12° мороза, а днем до 11° тепла. Но уже через несколько дней местами прогреет до +22°.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

«2 ноября в Украине переменная облачность. Без осадков, только в западных областях днем местами небольшой дождь. Ветер южный, 7-12 м/с, днем на Правобережье порывы 15-20 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 4-9° тепла, в восточной части ночью 7-12° мороза, днем 1-6° тепла, на крайнем юге страны и в Закарпатье ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 6-11° тепла», — отмечается в сообщении.

В Киеве 2 ноября переменная облачность, но без осадков. Ветер южный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура ночью 1-3° мороза, днем 6-8° тепла.

В столичной области также облачно и без осадков. Ветер южный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 4-9° тепла.

3-4 ноября в Украине ожидается переменная облачность.

3 ноября в западных и местами в северных областях небольшой дождь, на остальной территории без осадков; температура ночью 0-5° тепла, днем 7-12° , на юге Одесской области, Закарпатье и Прикарпатье до 16° тепла, в восточной части ночью 3-8° мороза, днем 4-9° тепла.

4 ноября в западных областях небольшой дождь, местами гроза, днем на Закарпатье и в Карпатах умеренные, местами значительные дожди, температура ночью 6-11° тепла, днем 14-19°; на остальной территории без осадков, только ночью в северных областях местами небольшой дождь, температура ночью 3-8° тепла, днем 12-17°, в восточной части ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 7-12° тепла. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, в Украине, кроме большинства западных и восточных областей, порывы 15-20 м/с.

В Киеве и Киевской области 3-4 ноября переменная облачность. Местами небольшой дождь, только днем 4 ноября без осадков. Ветер южный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура 3 ноября ночью 0-5° тепла, днем 7-12°, 4 ноября ночью 3-8° тепла, днем 12-17°.

5 ноября в Украине небольшой дождь, 6 ноября без осадков, только в западных и местами в восточных областях небольшой дождь; в Карпатах и на Закарпатье 5-6 ноября умеренный дождь. Температура ночью 6-12° тепла; днем 12-18°, в южной части местами 20-22°.

В Киеве и области 5 ноября ожидается дождь, 6 ноября без осадков. Температура ночью 6-11°, днем 13-18°.

7-9 ноября в Украине местами возможен небольшой дождь, 10-11 ноября без осадков, только в западной части страны небольшой дождь. Температура ночью 7 ноября 6-12°, в дальнейшем в Украине, кроме юга, 3-9° тепла; днем 10-16°, 7-8 ноября в южной части до 19°.