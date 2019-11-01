Войти
Зеленский признал, что более половины спирта в стране находится в тени
резонанс
Зеленский признал, что более половины спирта в стране находится в тени
Трамп переезжает во Флориду из-за «плохого отношения» в Нью-Йорке
решение
Трамп переезжает во Флориду из-за «плохого отношения» в Нью-Йорке

Читай
бесплатно!
Разделы

Интересы

погода
RSS

В Украину возвращается «бабье лето»

1155
В Украину возвращается «бабье лето»

В Украине в субботу, 2 ноября, ночью до 12° мороза, а днем до 11° тепла. Но уже через несколько дней местами прогреет до +22°.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

«2 ноября в Украине переменная облачность. Без осадков, только в западных областях днем местами небольшой дождь. Ветер южный, 7-12 м/с, днем на Правобережье порывы 15-20 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 4-9° тепла, в восточной части ночью 7-12° мороза, днем 1-6° тепла, на крайнем юге страны и в Закарпатье ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 6-11° тепла», — отмечается в сообщении.

В Киеве 2 ноября переменная облачность, но без осадков. Ветер южный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура ночью 1-3° мороза, днем 6-8° тепла.

В столичной области также облачно и без осадков. Ветер южный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 4-9° тепла.

3-4 ноября в Украине ожидается переменная облачность.

3 ноября в западных и местами в северных областях небольшой дождь, на остальной территории без осадков; температура ночью 0-5° тепла, днем 7-12° , на юге Одесской области, Закарпатье и Прикарпатье до 16° тепла, в восточной части ночью 3-8° мороза, днем 4-9° тепла.

4 ноября в западных областях небольшой дождь, местами гроза, днем на Закарпатье и в Карпатах умеренные, местами значительные дожди, температура ночью 6-11° тепла, днем 14-19°; на остальной территории без осадков, только ночью в северных областях местами небольшой дождь, температура ночью 3-8° тепла, днем 12-17°, в восточной части ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 7-12° тепла. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, в Украине, кроме большинства западных и восточных областей, порывы 15-20 м/с.

В Киеве и Киевской области 3-4 ноября переменная облачность. Местами небольшой дождь, только днем 4 ноября без осадков. Ветер южный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура 3 ноября ночью 0-5° тепла, днем 7-12°, 4 ноября ночью 3-8° тепла, днем 12-17°.

Читайте также: В Украине еще в одном регионе зарегистрирована дифтерия

5 ноября в Украине небольшой дождь, 6 ноября без осадков, только в западных и местами в восточных областях небольшой дождь; в Карпатах и на Закарпатье 5-6 ноября умеренный дождь. Температура ночью 6-12° тепла; днем 12-18°, в южной части местами 20-22°.

В Киеве и области 5 ноября ожидается дождь, 6 ноября без осадков. Температура ночью 6-11°, днем 13-18°.

7-9 ноября в Украине местами возможен небольшой дождь, 10-11 ноября без осадков, только в западной части страны небольшой дождь. Температура ночью 7 ноября 6-12°, в дальнейшем в Украине, кроме юга, 3-9° тепла; днем 10-16°, 7-8 ноября в южной части до 19°.

Версия для печати
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 1 ноября 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Нуриэль Рубини
Нуриэль Рубини
профессор экономики Нью-Йоркского университета

Соблазн и пределы политики монетизированного бюджетного дефицита

Над состоявшимся в октябре ежегодным собранием Международного валютного фонда висела туча уныния. На фоне синхронного замедления темпов роста в мировой экономике целый ряд внезапных событий может вызвать откровенную рецессию. Из-за чего она может произойти?
Виктор Скаршевский
Виктор Скаршевский
экономист

«Крест» украинской экономики

Дальнейшая динамика обменного курса полностью зависит от поведения спекулянтов-нерезидентов. Если, по какой-либо причине, они захотят зафиксировать свою прибыль (например, вероятный мировой финансовый кризис, или ухудшение внешнеэкономической конъюнктуры, или политическая нестабильность в Украине) и начнут выводить валюту из Украины – произойдет резкая девальвация гривны.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Легко ли вести бизнес в Украине?

Поднятый прессой ажиотаж по поводу роста Украины в рейтинге Doing Business лишен серьезных оснований. Для улучшения макроэкономических показателей Украины скорее важно ее участие в международной торговле технологическими товарами, а не в торговле сырьем, безотносительно к тому, легко это делать или трудно
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016