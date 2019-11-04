Обновленный состав НКРЭКУ выбрал нового главу

Обновленный состав Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) избрал главой Валерия Тарасюка.
«Сегодня путем тайного голосования членов НКРЭКУ главой регулятора избран Валерий Тарасюк», — сообщается на сайте комиссии.
Валерий Тарасюк родился в 1976 году в пгт Казанка Николаевской области. В 1998 году окончил Киевский университет им. Тараса Шевченко, Институт международных отношений.
29 октября президент Владимир Зеленский своим указом назначил Тарасюка членом Нацкомиссии по тарифам.
Ранее Тарасюк также был членом НКРЭКУ, но был уволен по собственному желанию.
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