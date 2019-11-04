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Обновленный состав НКРЭКУ выбрал нового главу

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Обновленный состав НКРЭКУ выбрал нового главу

Обновленный состав Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) избрал главой Валерия Тарасюка.

«Сегодня путем тайного голосования членов НКРЭКУ главой регулятора избран Валерий Тарасюк», — сообщается на сайте комиссии.

Валерий Тарасюк родился в 1976 году в пгт Казанка Николаевской области. В 1998 году окончил Киевский университет им. Тараса Шевченко, Институт международных отношений.

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29 октября президент Владимир Зеленский своим указом назначил Тарасюка членом Нацкомиссии по тарифам.

Ранее Тарасюк также был членом НКРЭКУ, но был уволен по собственному желанию.

НКРЭКУ, Валерий Тарасюк
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Понедельник, 4 ноября 2019
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