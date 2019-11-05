Глава НКРЭКУ выступает за выравнивание тарифов на электроэнергию для бизнеса и населения

Глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, Валерий Тарасюк считает, что в среднесрочной и долгосрочной перспективе нет альтернативы выравниванию цен на электроэнергию для населения и предпринимателей.
«У нас зарплаты не будут европейскими, если мы не построим рынок, если не победим перекрестное субсидирование и можно доказать это на простом примере. Это самообман, что мы платим низкий тариф на электроэнергию. Мы его платим в цене товара: мы платим низкий тариф, за нас его платит хлебозавод, закладывает цену в хлеб, мы покупаем хлеб по завышенной цене, а хлебозавод еще и теряет конкурентоспособность — и это цепная реакция», — сказал он во время выступления на ток-шоу «Свобода слова» на канале «ictv» в понедельник вечером.
Глава НКРЭКУ считает существование разного тарифа на электроэнергию для населения и для бизнеса раковой опухолью для украинской экономики.
«Другого пути, чем выровнять цены для населения и для промышленности в долгосрочной и даже в среднесрочной перспективе не существует», — считает Тарасюк.
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