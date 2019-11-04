США требуют правосудия для Гандзюк и ее семьи

США требуют правосудия для умершей год назад после нападения херсонской активистки Екатерины Гандзюк и будут работать над тем, чтобы Украина стала той страной, ради которой Гандзюк пожертвовала своей жизнью, отмечает временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор.

«Сегодня мы с горечью вспоминаем о годовщине смерти Екатерины Гандзюк. Она была настоящей женщиной с большой отвагой. Она посвятила свою жизнь Украине, пожертвовала собой ради страны. Мы требуем правосудия для Екатерины и ее семьи. МЫ помним Екатерину и будем работать ради того, чтобы Украина стала именно той страной, ради которой она пожертвовала своей жизнью», — сказал он в видеообращении, размещенном в понедельник на странице посольства США в Facebook.

Как сообщалось, 31 июля 2018 года в Херсоне неизвестный облил концентрированной серной кислотой активистку Гандзюк возле ее дома. Пострадавшую с ожогами доставили в местную больницу, но вскоре перевели в медучреждение Киева. 4 ноября Гандзюк скончалась.