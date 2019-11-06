Нацбанк продолжает укреплять гривну

Национальный банк Украины на среду, 6 ноября, укрепил официальный курс гривни на 7,8 копейки – до 24,7194 гривны за доллар против 24,7980 гривны за доллар во вторник.

Такие данные приведены на сайте НБУ.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 27,4608 грн против 27,6696 грн накануне.