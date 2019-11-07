Зеленский подписал правки в госбюджет этого года с финансированием метро в Киеве

Президент Украины Владимир Зеленский подписал поддержанный Верховной Радой законопроект № 2283 с изменениями в государственный бюджет на 2019 год, который предусматривает дополнительные 1 млрд грн на финансирование государственных шахт и выплату их работникам зарплаты.

Как сообщается на официальном сайте Верховной Рады, глава государства в четверг вернул со своей подписью поддержанный парламентом 18 октября в первом чтении и 1 ноября во втором чтении законопроект № 2283.

Как сообщалось, изменения в бюджет также предусматривают финансирование продление линии метрополитена к столичному жилмассиву «Виноградарь» за счет госбюджета.

Также изменения в госбюджет предусматривают перераспределение средств по некоторым бюджетным программам.