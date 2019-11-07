Войти
Зеленский дал время министрам до конца года
кадры
Зеленский дал время министрам до конца года
Аваков анонсировал следующий этап разведение сил на Донбассе
мирный процесс
Аваков анонсировал следующий этап разведение сил на Донбассе

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

официально
RSS

Зеленский озвучил планы построить дороги, школы и стадионы

252
Зеленский озвучил планы построить дороги, школы и стадионы

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о некоторых приоритетных направлениях финансирования, заложенных в государственный бюджет Украины на 2020 год.

«Никогда еще не было такого большого бюджета Министерства обороны. На армию бюджет увеличился на 16%, мы гордимся этим, поддерживаем наших военных», — сказал в интервью «Откровенно с президентом» за рулем автомобиля Tesla, которое размещено Офисом президента на страницах в соцсетях в четверг.

Зеленский сообщил, что сейчас амбициозное предложение от Министерства инфраструктуры — построить около 4 тыс. км дорог в следующем году. «С учетом того, что очень много средств куда-то уходило, строительство увеличится где-то на 60%. И это будет по всей стране. Люди увидят, увидят, что готовится проект Запорожского моста. Несколько мостов будет построено в следующем году», — отметил он.

Президент напомнил, что недавно открытая после реконструкции трасса Мариуполь-Запорожье была построена за три месяца. «70 из 200 км этой трассы строились почти три года. Мы построили за три месяца 130 км. Дорога европейского уровня, все довольны. Сейчас окружная дорога в Днепре начинает строиться, обсуждается окружная Киева, и еще несколько дорог. Но мы понимаем, что зимой мы не можем строить. Поэтому у нас большое строительство начинается с 1 марта. Сейчас будем готовиться. Дорожный фонд мы увеличили в бюджете на 40%, плюс еще деньги есть от международных организаций», — рассказал он.

Читайте также: Зеленский обещает, что посадки все-таки будут

Зеленский также отметил, что поставлена задача построить там, где их нет, или реконструировать 100 школ, и запущено 100, «взяли мы такую цифру», автобусов к этим школам, потому что многие из этих школ находятся в сельской местности и в плохом состоянии.

«То есть мы строим сразу школу, дорогу к этой школе и автобус, который везет этих школьников. Еще будет построено 100 садиков по всей стране. Также будет реконструкция 100 стадионов», — добавил он.

бюджет, Владимир Зеленский
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 7 ноября 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Виктор Небоженко
Виктор Небоженко
политолог

Что сильнее – смех над политиком или страх перед ним?

Неважно, кто кому «выбил зуб» в Офисе президента Зеленского – Глава Офиса президента Богдан или начальник СБУ Боканов. Это неудивительно, ведь здание на Банковой 11 – загаженное, коррумпированное и погружено в вечные политические интриги. Там любой человек превращается в политического урода. Неприятно другое, то что общественное мнение и СМИ сразу же поверило в эту «драку». И не потому, что оно такое наивное и ждет сенсаций вместо серьезной работы наших новых политиков. А потому, что уже не надеется, не верит нынешней власти, смеется с нее, а соответственно, не боится ее.
Нуриэль Рубини
Нуриэль Рубини
профессор экономики Нью-Йоркского университета

Соблазн и пределы политики монетизированного бюджетного дефицита

Над состоявшимся в октябре ежегодным собранием Международного валютного фонда висела туча уныния. На фоне синхронного замедления темпов роста в мировой экономике целый ряд внезапных событий может вызвать откровенную рецессию. Из-за чего она может произойти?
Виктор Скаршевский
Виктор Скаршевский
экономист

«Крест» украинской экономики

Дальнейшая динамика обменного курса полностью зависит от поведения спекулянтов-нерезидентов. Если, по какой-либо причине, они захотят зафиксировать свою прибыль (например, вероятный мировой финансовый кризис, или ухудшение внешнеэкономической конъюнктуры, или политическая нестабильность в Украине) и начнут выводить валюту из Украины – произойдет резкая девальвация гривны.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016