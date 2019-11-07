Зеленский озвучил планы построить дороги, школы и стадионы

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о некоторых приоритетных направлениях финансирования, заложенных в государственный бюджет Украины на 2020 год.
«Никогда еще не было такого большого бюджета Министерства обороны. На армию бюджет увеличился на 16%, мы гордимся этим, поддерживаем наших военных», — сказал в интервью «Откровенно с президентом» за рулем автомобиля Tesla, которое размещено Офисом президента на страницах в соцсетях в четверг.
Зеленский сообщил, что сейчас амбициозное предложение от Министерства инфраструктуры — построить около 4 тыс. км дорог в следующем году. «С учетом того, что очень много средств куда-то уходило, строительство увеличится где-то на 60%. И это будет по всей стране. Люди увидят, увидят, что готовится проект Запорожского моста. Несколько мостов будет построено в следующем году», — отметил он.
Президент напомнил, что недавно открытая после реконструкции трасса Мариуполь-Запорожье была построена за три месяца. «70 из 200 км этой трассы строились почти три года. Мы построили за три месяца 130 км. Дорога европейского уровня, все довольны. Сейчас окружная дорога в Днепре начинает строиться, обсуждается окружная Киева, и еще несколько дорог. Но мы понимаем, что зимой мы не можем строить. Поэтому у нас большое строительство начинается с 1 марта. Сейчас будем готовиться. Дорожный фонд мы увеличили в бюджете на 40%, плюс еще деньги есть от международных организаций», — рассказал он.
Зеленский также отметил, что поставлена задача построить там, где их нет, или реконструировать 100 школ, и запущено 100, «взяли мы такую цифру», автобусов к этим школам, потому что многие из этих школ находятся в сельской местности и в плохом состоянии.
«То есть мы строим сразу школу, дорогу к этой школе и автобус, который везет этих школьников. Еще будет построено 100 садиков по всей стране. Также будет реконструкция 100 стадионов», — добавил он.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016