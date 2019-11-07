Зеленский озвучил планы построить дороги, школы и стадионы

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о некоторых приоритетных направлениях финансирования, заложенных в государственный бюджет Украины на 2020 год.

«Никогда еще не было такого большого бюджета Министерства обороны. На армию бюджет увеличился на 16%, мы гордимся этим, поддерживаем наших военных», — сказал в интервью «Откровенно с президентом» за рулем автомобиля Tesla, которое размещено Офисом президента на страницах в соцсетях в четверг.

Зеленский сообщил, что сейчас амбициозное предложение от Министерства инфраструктуры — построить около 4 тыс. км дорог в следующем году. «С учетом того, что очень много средств куда-то уходило, строительство увеличится где-то на 60%. И это будет по всей стране. Люди увидят, увидят, что готовится проект Запорожского моста. Несколько мостов будет построено в следующем году», — отметил он.

Президент напомнил, что недавно открытая после реконструкции трасса Мариуполь-Запорожье была построена за три месяца. «70 из 200 км этой трассы строились почти три года. Мы построили за три месяца 130 км. Дорога европейского уровня, все довольны. Сейчас окружная дорога в Днепре начинает строиться, обсуждается окружная Киева, и еще несколько дорог. Но мы понимаем, что зимой мы не можем строить. Поэтому у нас большое строительство начинается с 1 марта. Сейчас будем готовиться. Дорожный фонд мы увеличили в бюджете на 40%, плюс еще деньги есть от международных организаций», — рассказал он.

Зеленский также отметил, что поставлена задача построить там, где их нет, или реконструировать 100 школ, и запущено 100, «взяли мы такую цифру», автобусов к этим школам, потому что многие из этих школ находятся в сельской местности и в плохом состоянии.

«То есть мы строим сразу школу, дорогу к этой школе и автобус, который везет этих школьников. Еще будет построено 100 садиков по всей стране. Также будет реконструкция 100 стадионов», — добавил он.