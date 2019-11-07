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Макрон выступил за диалог с Россией несмотря на протесты Польши и стран Балтии

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Макрон выступил за диалог с Россией несмотря на протесты Польши и стран Балтии

Европа должна восстановить диалог с Россией, несмотря на недоверие со стороны стран Балтии и Польши. Такое мнение высказал президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью британскому журналу The Economist, опубликованном в четверг.

«Моя идея ни в коем случае не наивна», — приводит издание слова французского лидера, напоминая об обеспокоенности Польши и стран Балтии его встречами с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, Европа вынуждена будет попытаться найти общий язык со своим ближайшим соседом, однако, отказавшись от такого шага, европейцы «совершат большую ошибку».

Журнал, излагая речь президента без цитат, отмечает, что Макрон не призывал отказаться от антироссийских санкций, введенных из-за кризиса в Украине. Он указал на то, что процесс мирного урегулирования в нашей стране представляет собой долгосрочную стратегию, которая может растянуться на десятилетие.

Напмоним, что французский лидер дважды приглашал во Францию президента России Владимира Путина, который стал первым из иностранных лидеров, с кем Макрон встретился после вступления в должность президента.

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Французский лидер неоднократно выступал за поддержание и укрепление диалога с Россией, в том числе призывая не допустить ее дальнейшего сближения с Китаем. Выступая на совещании послов Франции 27 августа, Макрон заявил о завершении эпохи западного доминирования в мире и выразил уверенность в том, что развитие партнерства с Россией необходимо для создания «новой архитектуры доверия и безопасности в Европе».

Эммануэль Макрон, отношения с Россией
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