Гончарук считает важным для экономики перезапустить работу НАПК

Премьер-министр Алексей Гончарук считает важным перезапустить работу Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) для успешной борьбы с коррупцией.

«Уровень экономического роста Украины зависит от успешности борьбы с коррупцией, поэтому важно перезапустить работу Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции и до 18 декабря провести независимые качественные выборы по избранию руководителя национального органа по борьбе с коррупцией», — цитирует Гончарука пресс-служба правительства.

Премьер-министр выразил надежду, что вновь созданная независимая комиссия выберет человека, который перезапустит работу национального органа по борьбе с коррупцией.

Среди основных этапов конкурса — представление заявлений комиссии на участие в конкурсе до 19 ноября (заявления будут опубликованы, что открывает возможность для активного общественного участия в этом процессе), в декабре лучших кандидатов пригласят на собеседование, 18 декабря комиссия объявит результаты конкурса, а позже правительство будет делать соответствующие назначения.