В аэропортах Турции меняют систему обслуживания пассажиров

Власти Турции планируют обеспечить приоритетный доступ к сервисам в аэропортах нескольким категориям пассажиров.

Государственное управление аэропортов Турции (DHMİ) анонсировало запуск новой системы обслуживания клиентов.

Она позволит людям с ограниченными физическими возможностями, туристам с маленькими детьми и беременным женщинам быстрее проходить предполетные процедуры: сдавать багаж, оформлять посадочные талоны, проходить паспортный контроль и садиться в самолет.

Ожидается, что уже зимой новый сервис станет доступен пассажирам аэропорта Стамбула.

Более подробную информацию о деталях и сроках запуска системы ведомство обещает предоставить в ближайшее время.