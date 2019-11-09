Горбачев заявил, что не жалеет о перестройке

Бывший президент СССР Михаил Горбачев не сожалеет о перестройке и считает, что одной из ее важнейших составляющих было новое внешнеполитическое мышление. Об этом он заявил в опубликованном в субботу интервью немецкому журналу Spiegel по случаю 30-летия падения Берлинской стены.
«Сразу же спросите меня, сожалею ли я о перестройке. Нет, я не делаю этого», — сказал Горбачев.
«Было невозможно жить так, как прежде. И существенной частью перестройки было новое внешнеполитическое мышление, которое охватывает как универсальные ценности и ядерное разоружение, так и свободу выбора», — отметил он.
«Когда мы начинали с перестройкой, мы знали, что идем на риск, но все руководство государства было едино во мнении, что были необходимы изменения», — продолжал Горбачев. «За конец перестройки и развал Советского Союза ответственны те, кто организовал путч в августе 1991 года, а после путча использовал ослабленную позицию президента СССР», — считает он.
«В 1980-е мы ступили на путь реформ. Были ошибки и промахи», — заметил бывший президент СССР. «Можно спорить о том, как далеко мы продвинулись на пути к настоящей демократии, но мы не вернемся к тоталитарной системе», — полагает он.
Касаясь объединения Германии, Горбачев заявил, что считает это событие одним из важнейших своих дел. «Я очень ценю этот день», — сказал он.
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