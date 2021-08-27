«Талибан» предложил Турции управлять аэропортом Кабула

Президент Турции Реджеп Таип Эрдоган заявил о предложении боевиков радикального движения «Талибан» заниматься управлением аэропорта Кабула. Однако он пока не дал им ответа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Daily Sabah.
«Талибан предложил нам управление кабульским аэропортом. Однако мы еще не приняли окончательного решения из-за опасений по поводу безопасности», — сказал он.
По его словам, в турецком посольстве в Кабуле состоялась встреча с талибами, которая длилась 3,5 часа, но в случае необходимости переговоры могут быть проведены снова.
В свою очередь Эрдоган осудил теракты, которые произошли вчера у здания аэропорта Кабула и отметил, что «это показывает насколько опасным является „Талибан“ для Афганистана и мира в целом».
Он добавил, что сейчас идет эвакуация турецких военнослужащих, которые служат в Афганистане и пообещал завершить ее как можно скорее.
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