Президент Боливии подал в отставку после трех недель протестов

В Боливии 20 октября прошли президентские и парламентские выборы. На высший государственный пост претендовали девять кандидатов, но основная борьба развернулась между нынешним боливийским лидером Эво Моралесом и Карлосом Месой, который тоже в свое время занимал пост президента Боливии.

Первые результаты волеизъявления были обнародованы спустя несколько часов после закрытия избирательных участков. Однако после этого подсчет голосов прервался, что насторожило, в частности, оппозицию Боливии, а также руководство Аргентины, Бразилии, США и Организацию американских государств. После многочасового перерыва избирком возобновил публикацию результатов голосования. Согласно итогам обработки 100% бюллетеней, победу на выборах одержал Моралес, набравший 47,08% голосов, в то время как Меса набрал 36,51%.

Недовольные итогами выборов сторонники оппозиции вышли на акции протеста, переросшие в беспорядки. В связи с этим Эво Моралес объявил о введении в Боливии режима чрезвычайного положения и обвинил оппозицию в попытке организовать госпереворот. 10 ноября на фоне непрекращающихся протестов лидер государства объявил о проведении новых президентских выборов. Затем, несмотря на свои заверения, что не уйдет в отставку под давлением оппозиции и протестующих, Моралес объявил и о сложении президентских полномочий.

Кандидат в президенты Боливии Карлос Меса назвал отставку Моралеса «концом тирании».