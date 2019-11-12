Рада сделала шаг к ликвидации «схемы Яценко»

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект 2047-д, предлагающий ликвидировать деятельность так называемых «площадок Яценко», которые зарабатывали на посредничестве между оценщиком имущества и электронной базой Фонда госимущества.
Доработанный законопроект авторства «слуги народа» Даниила Гетьманцева предлагает с 1 января 2020 года ввести новую модель оценки объектов недвижимости. Предполагается, что она позволит проводить автоматическую оценку в максимально короткие сроки и ускорит процедуру заключения сделок с недвижимостью.
Согласно проекту закона, любое лицо сможет получить справку об автоматической оценке объекта недвижимого имущества и на ее основании заключить соглашение по этому объекту недвижимости.
В случае несогласия со стоимостью объекта недвижимого имущества, определенной модулем автоматически, лицо имеет право обратиться к субъекту оценочной деятельности (оценщику) и провести оценку в общем порядке с регистрацией отчета в Единой базе, как это происходит сегодня.
За справку придется заплатить 52 гривны, а за регистрацию отчетов об оценке и информации из них в Единую базу отчетов об оценке — около 300 гривен. Эти средства, по замыслу автора законопроекта, будут пополнять государственный бюджет.
Также, согласно законопроекту, нотариусы получат право бесплатного доступа к Единой базе для проверки справок и отчетов об оценке объектов недвижимости.
Предполагается, что информация из Единой базы отчетов об оценке будет открытой (вся информация об объекте недвижимости и его стоимости будет доступна в режиме открытого, прямого несанкционированного доступа с возможностью загрузки, кроме сведений, которые составляют персональные данные заказчика отчета и/или собственника имущества в соответствии с законом о защите персональных данных).
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