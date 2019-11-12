НАБУ просит суд о залогах до 30 млн грн для подозреваемых по делу VAB Банка

Детективы НАБУ по согласованию прокуроров САП сообщили о подозрении экс-первому заместителю главы Нацбанка Александру Писаруку, члену совета НБУ Николаю Каленскому, экс-директору гендпартамента банковского надзора НБУ Алле Шульге в завладении денежными средствами стабилизационного кредита Нацбанка VAB Банку в сумме 1,2 млрд грн.

«Сейчас идет процесс подачи в Антикоррупционный суд ходатайств об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога от 2,5 млн грн до 30 млн грн», — говорится в сообщении НАБУ во вторник.

Согласно ему, всего о подозрении было сообщено восьми лицам, в том числе бывшим должностным лицам VAB Банка — главе наблюдательного совета, заместителю главы правления банка и трем должностным лицам частных компаний, связанных с бенефициарными владельцами банка.

«Указанным лицам инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества», — уточнили правоохранители.