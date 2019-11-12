Войти
Премьер анонсировал аэрофотосъемку всей территории Украины
инициатива
Премьер анонсировал аэрофотосъемку всей территории Украины
Зеленский сменил представителя президента в Кабмине
кадры
Зеленский сменил представителя президента в Кабмине

Читай
бесплатно!
Разделы

Финансы

резонанс
RSS

НАБУ просит суд о залогах до 30 млн грн для подозреваемых по делу VAB Банка

120
НАБУ просит суд о залогах до 30 млн грн для подозреваемых по делу VAB Банка

Детективы НАБУ по согласованию прокуроров САП сообщили о подозрении экс-первому заместителю главы Нацбанка Александру Писаруку, члену совета НБУ Николаю Каленскому, экс-директору гендпартамента банковского надзора НБУ Алле Шульге в завладении денежными средствами стабилизационного кредита Нацбанка VAB Банку в сумме 1,2 млрд грн.

«Сейчас идет процесс подачи в Антикоррупционный суд ходатайств об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога от 2,5 млн грн до 30 млн грн», — говорится в сообщении НАБУ во вторник.

Согласно ему, всего о подозрении было сообщено восьми лицам, в том числе бывшим должностным лицам VAB Банка — главе наблюдательного совета, заместителю главы правления банка и трем должностным лицам частных компаний, связанных с бенефициарными владельцами банка.

Читайте также: Дело Бахматюка. Почему НАБУ проводит аресты бывших чиновников и банкиров

«Указанным лицам инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества», — уточнили правоохранители.

НАБУ, VAB Банк
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 12 ноября 2019
Понедельник, 11 ноября 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Павел Вернивский
Павел Вернивский
советник Главы Федерации работодателей Украины по экономическим вопросам

Как Украине заработать на АПК

Чтобы заработать 1 млрд дол на агро в Украине используется 1,4 млн га земли. На такой же площади голландцы зарабатывают 76 млрд. В Голландии преобладает мелкое фермерство, а в Украине крупное. В то же время их мелкое фермерство в 76 раз эффективнее нашего. Почему?
Виктор Небоженко
Виктор Небоженко
политолог

Что сильнее – смех над политиком или страх перед ним?

Неважно, кто кому «выбил зуб» в Офисе президента Зеленского – Глава Офиса президента Богдан или начальник СБУ Боканов. Это неудивительно, ведь здание на Банковой 11 – загаженное, коррумпированное и погружено в вечные политические интриги. Там любой человек превращается в политического урода. Неприятно другое, то что общественное мнение и СМИ сразу же поверило в эту «драку». И не потому, что оно такое наивное и ждет сенсаций вместо серьезной работы наших новых политиков. А потому, что уже не надеется, не верит нынешней власти, смеется с нее, а соответственно, не боится ее.
Нуриэль Рубини
Нуриэль Рубини
профессор экономики Нью-Йоркского университета

Соблазн и пределы политики монетизированного бюджетного дефицита

Над состоявшимся в октябре ежегодным собранием Международного валютного фонда висела туча уныния. На фоне синхронного замедления темпов роста в мировой экономике целый ряд внезапных событий может вызвать откровенную рецессию. Из-за чего она может произойти?
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016