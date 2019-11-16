СМИ сообщают о похищении в Киеве главы «Укрэксимбанка»

В Киеве на глазах у ребенка похитили главу «Укрэксимбанка» Александра Гриценко, сообщает «5 канал» со ссылкой на собственные источники.

Информацию о похищении Гриценко также передает другой близкий к бывшему президенту Порошенко телеканал «Прямой» со ссылкой на источники и родственников.

По словам очевидцев, Гриценко гулял с ребенком, когда неизвестные затолкали его в черный автобус и скрылись в неизвестном направлении.

«Укрэксимбанк» является одним из крупнейших банков страны, акции которого принадлежат правительству. Гриценко возглавляет его с 2014 года.