Для главы Укрэксимбанка просят арест с альтернативой залога 100 млн грн

Прокурор ходатайствует о мере пресечения для главы Укрэксимбанка Александра Гриценко в виде залога в размере 100 млн грн и взятии его под стражу на 50 дней во время заседания в Печерском райсуде Киева.

Как передает «Интерфакс-Украина», заседание по избранию меры пресечения началось около 14:00 понедельник.

Как сообщалось, 16 ноября сотрудники Службы безопасности Украины по поручению Генеральной прокуратуры в рамках уголовного производства по признакам совершения преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 255, ч.5 ст. 191, ч.3 ст. 209, задержали главу Укрэксимбанка Гриценко.

Гриценко был назначен на должность главы правления Укрэксимбанка в августе 2014 года.