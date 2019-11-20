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Администрация морских портов потребует от России компенсацию за утраченное имущество в Крыму

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Администрация морских портов потребует от России компенсацию за утраченное имущество в Крыму

Администрация морских портов Украины (АМПУ) готовит требование к правительству Российской Федерации о выплате компенсации убытков, понесенных вследствие временной оккупации территории автономной республики Крым, говорится в сообщении на сайте администрации.

«Стоимость государственного имущества, которое было закреплено за филиалами АМПУ и незаконно присвоено самопровозглашенной властью Крыма, составляет более 1,24 млрд грн», — подчеркнули в АМПУ.

Ранее АМПУ предоставила информацию о собственных активах на полуострове Министерству юстиции Украины, которое подавало общий иск в Европейский суд по правам человека.

«В этот раз мы используем положения Соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций. Первый шаг — это направление требований о компенсации убытков непосредственно правительству РФ. Если в течение полугода мы не получим ответа, это дело перейдет на рассмотрение в международный арбитраж», — подчеркнул руководитель АМПУ Райвис Вецкаганс.

Соответствующее письменное уведомление в правительство РФ с требованием урегулировать спор по возмещению инвестиционных потерь в связи с экспроприацией активов АМПУ на временно оккупированной территории Крыма в соответствии с Соглашением между Кабинетом министров Украины и правительством РФ о поощрении и взаимной защите инвестиций, которая действует от 1998 года, АМПУ планирует направить до конца 2019 года.

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Интересы АМПУ в споре с Россией будет представлять юридическая компания Covington & Burling LLP, которая имеет опыт защиты интересов субъектов хозяйствования в международных публично-правовых арбитражных институтах.

«Подчеркиваем, то обстоятельство, что ГП „АМПУ“ судится относительно временно неподконтрольных активов на территории полуострова, никоим образом не означает, что предприятие соглашается с существованием каких-либо правовых оснований для оккупации и аннексии Крыма, который остается территорией Украины», — отметили на предприятии.

Крым, АМПУ, отношения с Россией
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