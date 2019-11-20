Кличко разрешил людям Микитася поднять цену на ремонт Шулявского моста

Реконструкция Шулявского моста подорожала почти на треть. Стоимость договора увеличили на 227,67 миллиона гривен с помощью дополнительного соглашения в октябре.
Об этом сообщают «Наші гроші» со ссылкой на системы «Прозорро» и «.007»
Таким образом реконструкция моста с неполных 600 миллионов выросла до 814 миллионов 520 тысяч гривен.
В ноябре ООО «Северо-украинский строительный альянс» уже получил 88,52 миллиона из дополнительно выделенных 227,67 миллиона гривен.
Издание подчеркивает, что объем строительных работ по договору не изменился.
Заказчик пояснил подорожание тем, что с лета 2018 года вырос индекс потребительских цен и цены на материально-технические и трудовые ресурсы, а также изменились действующие нормативы по определению уровня прибыли и административных расходов.
Отмечается, что в целом ООО «Северо-украинский строительный альянс» по договору перечислили уже 671,96 миллиона гривен.
Напомним, что в июне 2018 года ООО «Северо-украинский строительный альянс» выиграло тендер КП «Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г.Киев» по реконструкции развязки на пересечении проспекта Победы с улицей Гетьмана. Работы должны были выполнить за 598,5 миллиона гривен.
В октябре Хозяйственный суд Киева поддержал «Северо-украинский строительный альянс» в делах по искам против Антимонопольного комитета Украины и отменил выписанные компании 127,45 миллиона гривен штрафов за договорной розыгрыш трех строительных тендеров с ООО «Спецстрой-Плюс». Среди них была и реконструкция Шулявского моста.
Киевский «Северо-украинский строительный альянс» принадлежит Андрею Якусевичу, который был внештатный помощником уже экс-нардепа из «Воли народа» и экс-президента госкорпорации «Укрбуд» Максима Микитася.
В октябре Микитася арестовали по подозрению в организации коррупционной схемы с квартирами для Нацгвардии. Впоследствии он вышел из СИЗО, поскольку за него внесли залог в 80 миллионов гривен.
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