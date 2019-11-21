Нацбанк снова перешел к укреплению гривны

Национальный банк Украины на четверг, 21 ноября, укрепил официальный курс гривны на 2 копейки - до 24,1836 грн за доллар против 24,2039 грн за доллар в среду.

Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 26,7446 грн против 26,8107 грн накануне.