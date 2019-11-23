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Зеленский сегодня примет участие в мероприятиях ко Дню памяти жертв голодоморов

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Зеленский сегодня примет участие в мероприятиях ко Дню памяти жертв голодоморов

Президент Владимир Зеленский в субботу примет участие в церемонии почтения памяти погибших от голодоморов.

Об этом сообщается на сайте главы государства.

«В субботу, 23 ноября, в 15:40 Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в мероприятиях памяти жертв голодоморов», — говорится в сообщении.

Мемориальные мероприятия состоятся в Киеве возле Национального музея Голодомора-геноцида.

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Напомним, что 23 ноября состоятся траурные мероприятия на территории Национального музея «Мемориал жертв Голодомора» с участием представителей органов государственной власти, местного самоуправления, общественности, духовенства, иностранных гостей. В 16:00 будет объявлена минута молчания в память жертв голодоморов, а также проведена всеукраинская акция «Зажги свечу».

День памяти жертв голодоморов отмечается ежегодно в четвертую субботу ноября.

Голодомор, Владимир Зеленский
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