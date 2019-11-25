Tiffany продали за $16,2 млрд

Французская группа компаний по выпуску предметов роскоши LVMH — Louis Vuitton Moet Hennessy подтвердила информацию о приобретении крупнейшей транснациональной ювелирной компании Tiffany за $16,2 млрд. Об этом LVMH сообщила в коммюнике, распространенном в понедельник утром.

«LVMH и Tiffany & Co. объявляют сегодня, что достигли окончательного соглашения о приобретении Tiffany по цене $135 за акцию. Стоимость сделки составляет около €14,7 млрд или $16,2 млрд», — гласит заявление.

Французская группа компаний отмечает, что данное приобретение позволит ей укрепить позиции на рынке США, а также «придать новое измерение» своему часовому и ювелирному бизнесу.