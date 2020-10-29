LVMH купит Tiffany по сниженной цене

Французский концерн по производству предметов роскоши LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) пришел к соглашению по заключению новой сделки о слиянии с американской ювелирной компанией Tiffany по сниженной цене. Об этом в четверг сообщила пресс-служба компании.

«Мировой лидер по производству предметов роскоши LVMH и мировая ювелирная компания Tiffany сегодня объявили о том, что они достигли соглашения об изменении изначального соглашения для закрепления цены $131,50 [за акцию]», — говорится в сообщении. Отмечается, что остальные положения сделки остались неизменными, стороны также договорились урегулировать ситуацию с иском Tiffany в отношении LVMH. Компании намерены закрыть сделку в начале 2021 года.

По информации агентства Bloomberg, снижение выплаты за акцию с $135 до $131,5 даст выгоду LVMH в $425 млн, желание пойти на сокращение стоимости слияния связано с недовольством французского концерна решением Tiffany выплатить дивиденды акционерам и бонусы руководству.

В LVMH в прошлом году сообщили о планах приобрести Tiffany. Сделку оценивали в более чем $16 млрд, ожидалось, что она будет закрыта в ноябре. Позже представители концерна заявили, что из-за пандемии положение Tiffany ухудшилось. Как отмечали в LVMH, это позволяет концерну не выполнять свои обязательства, касающиеся транзакции. Tiffany в связи с этим подала иск к LVMH, обвинив концерн в невыполнении обязательств в рамках сделки по их слиянию.