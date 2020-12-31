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LVMH рассчитывает закрыть сделку по приобретению Tiffany 7 января

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LVMH рассчитывает закрыть сделку по приобретению Tiffany 7 января

Сделка по продаже американской ювелирной компании Tiffany французскому концерну по производству предметов роскоши LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) будет завершена 7 января. Об этом говорится в обнародованном в четверг сообщении французской компании.

«LVMH сообщает о том, что акционеры Tiffany большинством проголосовали за измененное соглашение, объявленное 29 октября 2020 года», — отмечается в коммюнике на сайте концерна. «Завершение сделки запланировано на 7 января 2021 года», — подчеркивается в сообщении.

В конце октября LVMH пришел к соглашению по заключению новой сделки о слиянии с Tiffany по сниженной цене. Согласно обновленному варианту соглашения, цена за акцию составит $131,50 вместо $135, что даст выгоду французскому концерну в $425 млн. Остальные положения сделки остались неизменными, стороны также договорились тогда урегулировать ситуацию с иском Tiffany в отношении LVMH.

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В LVMH в прошлом году сообщили о планах приобрести Tiffany. Сделку оценивали в более чем $16 млрд, ожидалось, что она будет закрыта в ноябре. Позже представители концерна заявили, что из-за пандемии положение американской компании ухудшилось. Как отмечали в LVMH, это позволяет концерну не выполнять свои обязательства, касающиеся транзакции. Tiffany в связи с этим подала иск к LVMH, обвинив концерн в невыполнении обязательств в рамках сделки по их слиянию.

Tiffany, LVMH
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