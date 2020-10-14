Евросоюз одобрил сделку LVMH и Tiffany на $16 млрд

Как сообщает Reuters со ссылкой на источники, антимонопольные регуляторы выдали необходимые разрешения на сделку по покупке Tiffany французским производителем товаров класса люкс LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy).

В начале сентября сообщалось, что крупнейшее слияние на рынке люкса может сорваться.

Совет директоров LVMH назвал причиной отказа от покупки запрос Tiffany о переносе крайнего срока закрытия сделки до 31 декабря, а также обращение министерства иностранных дел Франции, которое попросило компанию отложить завершение покупки до 2021 года из-за угрозы введения пошлин на французские товары в США.

После этого Tiffany & Co подала иск к LVMH, основанный на претензии о намеренном препятствии процессу сделки. По мнению американской компании, французская сторона не предприняла необходимых шагов для своевременного получения разрешения регулирующих органов.

LVMH в ответ пригрозил встречным иском, объявив, что американская компания не справилась с коронавирусным кризисом и предоставила «весьма разочаровывающие» финансовые результаты.

В середине сентября LVMH запросил у антимонопольных властей Евросоюза разрешение на покупку Tiffany & Co, которые ожидал получить до 24 ноября — к этому сроку ювелирная компания требует закрыть сделку.