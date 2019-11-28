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Twitter отложил удаление неактивных аккаунтов

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Twitter отложил удаление неактивных аккаунтов

Соцсеть Twitter решила отложить свои планы по удалению аккаунтов пользователей, которые были неактивны более полугода.

Об этом сообщает The Verge.

Удаление решили отложить, чтобы разработать инструмент, который позволит увековечить память умерших владельцев аккаунтов.

Проект по сохранению твитов от умерших близких людей Twittering Dead инициировал куратор программного обеспечения Internet Archive и цифровой консерватор Джейсон Скотт. Пользователям, заинтересованным принять участие в проектах, предлагается заполнить Google-форму от Скотта.

Нужно предоставить Twitter-аккаунт пользователя, который есть желание хотите запомнить, и проект попытается создать резервную копию учетной записи «как можно лучше, насколько это позволяют современные технологии». Затем, когда учетная запись будет удалена, ее содержание будет доступно для просмотра.

В отличие от Facebook и других сервисов, Twitter не предлагает способа запоминания учетных записей.

«Сейчас у нас нет способа запомнить чей-то аккаунт в Twitter после того, как люди умирают, но команда задумывается над способами это сделать», — заявили в Twitter. Сейчас сервис позволяет загружать аккаунт Twitter, но это не вариант, если у вас нет данных для входа в аккаунт близкого человека.

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Ранее администрация Twitter начала рассылать электронные письма пользователям, которые не заходили в свои аккаунты полгода и больше. Пользователей призвали снова залогиниться в соцсети до 11 декабря, а учетные записи, которые останутся неактивными, планируют удалить.

Twitter
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