Бывший президент Франции Саркози заявил об упадке Европы

Бывший президент Франции Николя Саркози в ходе дискуссии с экс-премьером Испании Хосе Аснаром на конференции в Мадриде заявил, что общие проблемы либеральных партий неотъемлемо связаны с кризисом Европы. По его словам, центр мира сейчас сместился на восток, сообщает Mundo.
«Если кто-то думает, что проблема только с политическими партиями, то он упускает из вида упадок Европы, упадок Запада. ... Из 7 млрд человек, населяющих Землю, 4 млрд живут в Азии, а в центре (в Европе. — Ред.) только 800 млн. Мы больше не стержень земли, и для этого есть демографические причины», — объяснил Саркози. «Как можно защищать демократические ценности в мире, в котором мы уже не превалируем?», — добавил он.
Саркози скептически отозвался и о Европейском союзе. «Я убежденный евроцентрист. Но как можно создать единое целое из 27 разных государств? При этом существует четыре разные европейских объединения: зона Шенгена, зона евро, оборонный союз и сам по себе ЕС. Все эти структуры совершенно разные», — заявил бывший президент Франции, посоветовавший не мыслить устаревшими категориями.
При этом Саркози высказался против разделения Европы на части. По его словам, кризис демократии приводит к сепаратизму. «Нам нужна новая цель», — заявил он.
Николя Саркози был президентом Франции в 2007-2012 годах. В 2016 году он пытался вновь баллотироваться на пост главы государства, но после поражения на праймериз объявил об уходе из политики.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016