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Бывший президент Франции Саркози заявил об упадке Европы

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Бывший президент Франции Саркози заявил об упадке Европы

Бывший президент Франции Николя Саркози в ходе дискуссии с экс-премьером Испании Хосе Аснаром на конференции в Мадриде заявил, что общие проблемы либеральных партий неотъемлемо связаны с кризисом Европы. По его словам, центр мира сейчас сместился на восток, сообщает Mundo.

«Если кто-то думает, что проблема только с политическими партиями, то он упускает из вида упадок Европы, упадок Запада. ... Из 7 млрд человек, населяющих Землю, 4 млрд живут в Азии, а в центре (в Европе. — Ред.) только 800 млн. Мы больше не стержень земли, и для этого есть демографические причины», — объяснил Саркози. «Как можно защищать демократические ценности в мире, в котором мы уже не превалируем?», — добавил он.

Саркози скептически отозвался и о Европейском союзе. «Я убежденный евроцентрист. Но как можно создать единое целое из 27 разных государств? При этом существует четыре разные европейских объединения: зона Шенгена, зона евро, оборонный союз и сам по себе ЕС. Все эти структуры совершенно разные», — заявил бывший президент Франции, посоветовавший не мыслить устаревшими категориями.

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При этом Саркози высказался против разделения Европы на части. По его словам, кризис демократии приводит к сепаратизму. «Нам нужна новая цель», — заявил он.

Николя Саркози был президентом Франции в 2007-2012 годах. В 2016 году он пытался вновь баллотироваться на пост главы государства, но после поражения на праймериз объявил об уходе из политики.

ЕС, Европа, Николя Саркози
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