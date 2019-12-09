В России тоже решили провести перепись населения

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о проведении Всероссийской переписи населения в 2020 году. Соответствующий документ размещен на сайте правительства России.

Согласно сообщению, Всероссийская перепись пройдет в период с 1 по 31 октября 2020 года. Однако на отдаленных территориях, транспортное сообщение с которыми в октябре будет затруднено, перепись проведут с 1 апреля по 20 декабря 2020 года.

Предварительные итоги переписи опубликуют в апреле 2021 года, а окончательные результаты переписи — в IV квартале 2022 года.

Отметим, что в конце сентября глава Росстата Павел Малков анонсировал «первую цифровую перепись» населения. В ходе переписи вместо бумажных подписных листов данные будут заносить в электронные планшеты.

Напомним, что в Украине также на 2020 год запланирована перепись населения.