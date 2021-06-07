В РФ снова переносят перепись населения

Президент РФ Владимир Путин поручил профильным ведомствам проработать вопрос о переносе всероссийской переписи населения на октябрь 2021 года. Такой пункт содержится в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений и датирован 5 июня, сообщают российские СМИ.
До 1 июля это поручение должно проработать правительство совместно с разными исполнительной власти.
В РФ решают перенести всероссийскую перепись населения не впервые. Так, изначально она должна была пройти в октябре 2020 года. Однако еще в апреле Росстат предложил перенести перепись на этот год в связи с распространением коронавируса.
В минувшем феврале правительство России решило еще раз перенести сроки основного этапа переписи населения, с апреля на сентябрь 2021 года. Главной причиной тому стала неопределенность эпидемиологической ситуации.
Очередной перенос, с сентября на октябрь, был предложен в мае, поскольку перепись населения, начало которой намечено на июнь, а завершение на сентябрь, совпадает по времени с предвыборной кампанией: выборы в Госдуму должны состояться в сентябре.
Последняя всероссийская перепись населения в РФ проходила в октябре 2010 года. Тогда население Росии составило 142,9 млн человек, а число частных домохозяйств — 54,6 млн.
В Украине последняя перепись прошла еще в 2001 году.
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