Россия собирается провести перепись населения в апреле 2021 года

Всероссийская перепись населения, перенесенная из-за пандемии коронавируса, состоится в апреле 2021 года. Об этом ТАСС сообщил источник в Росстате.

«Согласно постановлению правительства, Всероссийская перепись населения состоится с 1 по 30 апреля. Постановление скоро будет опубликовано», — рассказал собеседник портала.

Всероссийская перепись населения должна была состояться в октябре 2020 года, но ранее Росстат выступил с предложением перенести ее на 2021 год из-за распространения в России коронавируса.

Новые сроки проведения Всероссийской переписи населения должно определить правительство РФ.