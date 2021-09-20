Минцифры хочет привлечь Apple к переписи населения

Министерство цифровой трансформации хочет сотрудничать с Apple для переписи населения в виде аренды оборудования для его проведения, перепись планируют выполнить в 2023 году.
Об этом сообщила пресс-служба Минцифры.
В ведомстве напомнили, что официальная перепись населения состоится в 2023 году, а последний раз ее проводили еще в 2001 году.
Минцифры сейчас разрабатывает проект, чтобы провести такой процесс максимально технологично. На его реализацию из бюджета планируется выделить 80 млн гривен в этом году.
В конце этого года, рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров, ведомство отдельно представит, как будет проходить перепись. В частности, какими будут ее сроки, как она будет финансироваться.
«Мы не будем использовать инструменты 20-летней давности, а привлечем лучшие мировые решения», — убеждает министр.
Он рассказал, что Минцифры изучает опыт других стран в этой сфере. Например, во время встречи украинской делегации с топ-менеджментом Apple в США стороны обсудили возможность сотрудничества по переписи населения.
«Сегодня многие бренды готовы продать технику, которая нужна при переписи и после нее станет неактуальной. Apple во время переписи населения в США предоставляла большую часть техники в аренду на несколько недель. Это огромная экономия государственных средств», — пояснил Федоров.
Сейчас в Минцифры рассматривают предложения различных компаний — Apple была первой, с кем провели встречу.
Напомним, что согласно проекту государственного бюджета на 2022 год на подготовку к Всеукраинской переписи населения выделяют 400 млн грн. Но министр финансов Сергей Марченко во время презентации документа рассказал, что принятие «налогового» законопроекта 5600 может увеличить финансирование переписи до 1,7 млрд грн.
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