Инициатор Ice Bucket Challenge Пит Фрейтс умер в возрасте 34 лет

Страдавший от бокового амиотрофического склероза и вдохновивший флешмоб Ice Bucket Challenge бывший американский бейсболист Пит Фрейтс скончался в возрасте 34 лет, сообщается в заявлении, опубликованном на сайте Бостонского колледжа.

«Пит скончался в окружении своей любящей семьи в возрасте 34 лет после героической борьбы с боковым амиотрофическим склерозом. Пит вдохновил так много людей по всему миру, которые черпали силу в его смелости и стойкости», — говорится в заявлении.

Кампания Ice Bucket Challenge обрела широкую популярность в 2014 году. По правилам флешмоба, участники должны были облиться ведром ледяной воды, после чего перечислить 10 долларов в фонд ALS Association и передать эстафету еще троим участникам.

Целью флешмоба являлось повышение осведомленности о болезни, которой страдал Фрейтс, и финансирование фондов, направленных на изучение этого неизлечимого заболевания.

По данным СМИ, в флешмобе приняли участие такие знаменитости, как американские актеры Уилл Смит, Вин Дизель, Эштон Катчер, Бен Аффлек, Том Круз, Джон Траволта, певицы Леди Гага, Селена Гомес, Кэти Перри, Бритни Спирс, рэпер Эминем, Рианна, Шакира, основатель Microsoft Билл Гейтс и многие другие.