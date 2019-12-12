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Гончарук хочет зону свободной торговли в рамках ГУАМ

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Гончарук хочет зону свободной торговли в рамках ГУАМ

В будущем может быть создана зона свободной торговли в рамках ГУАМ.

Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время встречи с молдавским коллегой Ионом Кику в Киеве, сообщает «Европейская правда» со ссылкой на пресс-службу правительства Молдовы.

12 декабря в Украине проходит саммит премьер-министров стран ГУАМ (Организации за демократию и экономическое развитие): Молдовы, Украины, Азербайджана и Грузии.

«Нашей общей целью для усиления экономического сотрудничества в рамках ГУАМ является практическая реализация зоны свободной торговли для государств-членов», — заявив Гончарук в своем Twitter.

Во время встречи с Кику чиновники также обсудили поставки природного газа и его транзита после 31 декабря 2019 года, что зависит от договоренностей между Украиной и Россией, а также усиление безопасности в регионе, в частности взаимную поддержку в урегулировании конфликтов на территории обоих государств.

Также обсуждался вопрос либерализации автомобильного и воздушного транспортного сообщения и расширение совместного контроля на границе путем внедрения механизма на новых пунктах пропуска. Чиновники рассматривали вопрос антидемпинговых мер, введенных украинским правительством по набору продуктов, влияющих на молдавских производителей.

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Премьеры решили провести в марте 2020 года совместное заседание молдавско-украинской межправительственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества с целью усиления прогресса в каждой из тем, представляющих общий интерес, говорится в сообщении.

В то же время бывший министр иностранных дел Молдовы Нику Попеску написал в своем Facebook, что «с точки зрения Украины, Республика Молдова — это страна, которой руководит команда, глубоко враждебная Украине».

ГУАМ, зона свободной торговли, Алексей Гончарук
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