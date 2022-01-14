Зеленский хочет объединить страны ГУАМ транспортным коридором

Президенты Украины и Азербайджана Владимир Зеленский и Ильхам Алиев на встрече в Киеве в пятницу обсудили перспективы создания транспортного коридора, объединяющего страны Организации за демократию и экономическое развитие (ГУАМ).

«Мы будем и дальше совместно работать над рядом перспектив. Среди прочего, это создание транспортного коридора, возможно в рамках ГУАМ, объединяющего Украину, Азербайджан, Грузию, Молдавию», — сообщил Зеленский журналистам по результатам переговоров.

Азербайджан готов к сотрудничеству с Украиной во всех сферах, в частности в энергетике и продовольственной безопасности, заявил в свою очередь президент Азербайджана.

«Мы готовы к сотрудничеству во всех сферах», — заверил Алиев.

При этом он перечислил перспективы сотрудничества в экономике, энергетике и продовольственной безопасности.