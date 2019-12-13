Апелляционный суд тоже признал Сытника коррупционером

Апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции об административном взыскании с директора Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артема Сытника в виде штрафа за неуказанный в декларации отдых в Ривненской области.
Фото соответствующего решения суда обнародовал на своей странице в Facebook депутат Александр Дубинский.
Суд признал Сытника виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 172-5 КУоАП (нарушение установленных законом ограничений относительно получения подарков) и наложил штраф в размере 200 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, что составляет 3400 грн.
Как сообщалось, в мае 2019 года генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что Государственное бюро расследований установило, что за отдых на охотничьей базе своей семьи и семьи друзей, по письменным заявлениям работников этого хозяйства, Сытник «забыл заплатить достаточно большую сумму наличными». «Когда чиновник получает любые услуги, а кто-то другой платит, например, 100 тыс. грн, то это называется неправомерная выгода. Господин Сытник должен это показать в декларации как подарок или же лучше заплатить самому», — отметил он.
По его словам, в случае, если Сытник не предоставит документальных опровержений такого заявления работников охотничьего развлекательного комплекса, он, очевидно, будет иметь дело с протоколом о коррупции, который рассматривается судом.
В июле полиция вручила Сытнику административный протокол, связанный с коррупцией, за нарушение им ограничений при получении подарков (в связи с отдыхом на охотничьей базе). Позже в Сарненском райсуде прошел ряд заседаний по рассмотрению этого протокола.
6 сентября Сарненский районный суд Ровненской области признал Сытника виновным и наложил на него штраф.
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