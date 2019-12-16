Эксперты назвали самые ненадежные пароли в мире

В компании NordPass назвали самые распространенные и одновременно самые ненадежные пароли в мире. Сделать подборку удалось после исследования, в ходе которого специалисты собрали 500 млн паролей, ставших доступными после разного рода утечек и взломов.

На первом месте по популярности остаются пароли, которые состоят из последовательного ряда цифр (12345) или простых цифровых комбинаций (11111 или 123321). Более 800 тыс. человек по-прежнему используют пароли, состоящие из последовательных букв на клавиатуре (qwerty или asdfgh).

Распространены в мире и пароли на основе женских имен. Наиболее часто встречаются Nicole, Jessica и Hannah.

Более 100 тыс. человек в качестве паролей выбирают простые слова и выражения: princess, iloveyou, test.

Авторы NordPass указывают, что подобная статистика повторяется из года в год. Объясняется это тем, что пользователи боятся забыть пароль, а потому выбирают варианты, которые проще всего запомнить. И чаще всего при помощи одного и того же набора букв или цифр можно открыть сразу несколько аккаунтов.

Кроме того, пользователи не придумывают сложных паролей, потому что считают, что им нечего скрывать. Однако специалисты предупреждают, что злоумышленники могут лишить владельца аккаунта фотографий и записей. Восстановить их будет очень сложно.