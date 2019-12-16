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Эксперты назвали самые ненадежные пароли в мире

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Эксперты назвали самые ненадежные пароли в мире

В компании NordPass назвали самые распространенные и одновременно самые ненадежные пароли в мире. Сделать подборку удалось после исследования, в ходе которого специалисты собрали 500 млн паролей, ставших доступными после разного рода утечек и взломов.

На первом месте по популярности остаются пароли, которые состоят из последовательного ряда цифр (12345) или простых цифровых комбинаций (11111 или 123321). Более 800 тыс. человек по-прежнему используют пароли, состоящие из последовательных букв на клавиатуре (qwerty или asdfgh).

Распространены в мире и пароли на основе женских имен. Наиболее часто встречаются Nicole, Jessica и Hannah.

Более 100 тыс. человек в качестве паролей выбирают простые слова и выражения: princess, iloveyou, test.

Авторы NordPass указывают, что подобная статистика повторяется из года в год. Объясняется это тем, что пользователи боятся забыть пароль, а потому выбирают варианты, которые проще всего запомнить. И чаще всего при помощи одного и того же набора букв или цифр можно открыть сразу несколько аккаунтов.

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Кроме того, пользователи не придумывают сложных паролей, потому что считают, что им нечего скрывать. Однако специалисты предупреждают, что злоумышленники могут лишить владельца аккаунта фотографий и записей. Восстановить их будет очень сложно.

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