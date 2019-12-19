В Берлине сегодня пройдут трехсторонние переговоры по газу

Трехсторонние газовые переговоры ЕС-Украина-РФ на политическом уровне состоятся в четверг, 19 декабря.

Об этом сообщили в Представительстве Еврокомиссии в Берлине.

«В четверг, 19 декабря, вице-президент Комиссии ЕС Марош Шефчович проведет следующий раунд трехсторонних министерских переговоров по долгосрочному транзиту российского газа через Украину в Берлине», — сообщили в Представительстве.

Там также сообщили, что перед началом переговоров Шефчович встречается с федеральным министром экономики и энергетики ФРГ Петером Альтмайером.

Собственно переговоры касаются «возможного политического соглашения» относительно будущего контракта между Россией и Украиной, который должен регулировать продолжительность, объем и цену транзита газа.

Встреча с прессой предварительно планируется на 19.30 по киевскому времени.

«Настало время отправлять хорошие новости рынкам и потребителям», — заявил Шефчович накануне встречи в Twitter.

Напомним, что предыдущие раунды политических переговоров проходили 17 июля 2018 года, 21 января 2019 года, 19 сентября 2019 года и 28 октября 2019 года.

31 декабря 2019 года заканчивается действие договора между хозяйствующими субъектами Украины и России об условиях транспортировки российского природного газа по украинской территории в Европу.