Новые санкции: Как США «добивают» Россию

Госдепартамент США в четверг, 20 сентября, внес новые российские фамилии и компании в санкционный список. Ограничения вводятся в отношении частной военной компании Вагнера, «Оборонлогистики», авиазавода в Комсомольске-на-Амуре, Агентства интернет-исследований Евгения Пригожина и др.

В «стоп-листе» граждан теперь 27 человек, все они «либо работают, либо действуют от лица оборонного или разведывательного секторов». В частности, там есть начальник Генштаба Минобороны РФ Игорь Коробов.

«Мы продолжим решительно исполнять CAATSA и призывать все другие страны свернуть отношения с оборонным и разведывательным секторами России», — отмечается в заявлении руководителя пресс-службы Госдепа Хизер Науэрт.

При этом официальный представитель внешнеполитического ведомства США утверждает, что разведка и оборонно-промышленный комплекс России «связаны со злонамеренной деятельностью по всему миру».

Кроме того, санкции были введены против департамента подготовки войск и снабжения Центрального военного совета Китая и его руководителя Ли Шанфу.

«Мы пошли на такой шаг, поскольку Китай осуществил закупку 10 истребителей компании «Сухой», а именно Су-35 в декабре 2017 года, что было уже после вступления в силу CAATSA. Они также осуществили закупку нескольких систем С-400 в январе текущего года. Обе эти транзакции, осуществленные уже после вступления в силу CAATSA, обсуждались между Департаментом подготовки войск и снабжения и «Рособоронэкспортом», который находится в санкционном списке», — пояснил в четверг журналистам представитель администрации США во время брифинга.

Ранее в тот же день президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал указ об ужесточении соблюдения режима санкций против России. Письмо было направлено в Палату представителей Конгресса, в Сенат и вице президенту Майку Пенсу. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Документ ужесточает соблюдение санкционного режима в связи с ситуацией в Украине, при этом дополнительные ограничения не вводятся. Указ наделяет дополнительными полномочиями министра финансов США Стивена Мнучина, федеральные ведомства, Госдеп и самого президента, которые могут применять «все надлежащие меры в пределах полномочий» для обеспечения выполнения санкций.

Речь идет о санкциях в рамках двух законов: «Противодействие противникам Америки через санкции» (CAATSA) и Акта о поддержке свободы в Украине.

Санкции могут включать в себя запрет на определенные финансовые транзакции, блокирование собственности, отказ в экспортных лицензиях, отказ в визах и въезде в Соединенные Штаты, а также наложение санкций на уполномоченных лиц, которые связаны с теми, кто уже попал под ограничения.

Например, любому финансовому учреждению США запрещено выдавать займы или предоставлять кредиты лицу, находящемуся под санкциями, в течение любого 12-месячного периода и на сумму более чем $10 млн. Исключения возможны, только если человек занимается деятельностью, «связанной с облегчением страданий людей», а эти займы будут потрачены именно на эту сферу.

Лицам, попавшим под рестрикции, блокируются операции с валютой, переводы, выдача кредитов, платежи в какое-либо финансовое учреждение. Кроме того, имущество этих людей, находящееся на территории США, не может быть передано, продано или вывезено из страны и должно быть передано Штатам. У граждан из санкционного списка нельзя покупать значительный объем акций или долговых обязательств.

Санкциями в Минфине США занимается специальное подразделение — Управление по контролю за иностранными активами (Office of Foreign Assets Control, OFAC). Кроме того, эту тему ведет и ключевое «силовое» Управление по борьбе с терроризмом и финансовой разведке (Office of Terrorism and Financial Intelligence, TFI).

17 сентября OFAC получило нового начальника. В этой должности была утверждена Андреа Гаки. Она де-факто руководила управлением уже с мая этого года, но до последнего момента была «исполняющей обязанности директора». Команда TFI пополнилась Изабель «Иззи» Пателунас, которая стала помощником секретаря управления.

Андреа Гаки пришла в OFAC более 10 лет назад в качестве старшего советника по санкциям, а затем стала помощником директора по лицензированию и заместителем директора управления. До этого она восемь лет проработала в Министерстве юстиции, была юристом в юридической фирме DC, служила судебным клерком в окружном суде США по Восточному округу Мичигана.

А вот Изабель «Иззи» Пателунас имеет совсем другой опыт. Она с 1989 года трудилась в ЦРУ. В последние годы была, например, замдиректора отдела анализа по Ближнему Востоку и Северной Африке. 28 августа 2018 года Сенат США утвердил ее помощником министра финансов по разведке и анализу.

«Поскольку TFI играет все возрастающую роль в национальной безопасности и внешней политике нашей страны, Андреа и Иззи принесут огромный опыт руководящей команде TFI», — прокомментировал назначения министр финансов Стивен Мнучин. «Я с нетерпением жду работы с ними для решения сложных проблем в грядущие годы», — добавил он.

Фактически, новый указ Трампа — оптимизация работы бюрократического аппарата. Трамп делегировал на более низкий уровень полномочия по имплементации, ускорению и расширению санкций, чтобы чиновники имели возможность без его непосредственного участия поддерживать и настраивать санкционный механизм.

Также, во многом, новый указ Трампа об имплементации санкций и наделение дополнительными полномочиями главы Минфина — это его реакция на претензии Конгресса по поводу связей с Москвой. Промежуточные выборы в Конгресс состоятся в ноябре этого года и Дональд Трамп заметно активизировался на санкционно-российском направлении.

В сентябре он уже подписал указ о санкциях за вмешательство в американские выборы. Согласно указу, санкции могут наложить на лица, организации и целые страны, которые власти США заподозрят во вмешательстве в выборы с помощью кибератак или любым иным образом. К ответственности могут также привлечь за распространение пропаганды и дезинформацию.

Американский лидер назвал его одной из жесточайших мер по защите избирательной системы США.