На заправках начали снижать цены после взбучки от Зеленского

Цены на бензин и дизтопливо на станциях крупных сетей 24 декабря опустились на 0,5-1 грн/л.
Об этом сообщает enkorr со ссылкой на данные ежедневного мониторинга розничного рынка.
Отмечается, что в сетях ОККО и WOG цены на бензин и дизтопливо опустились на 50 коп./л, Amic снизил цену бензина на 80 коп./л, дизтопливо — на 70 коп./л.
«В консолидированной сети группы „Приват“, которая к текущему моменту не реагировала на снижение цен другими операторами, все топливо подешевело на 1 грн/л», — говорится в сообщении.
Напомним, вчера президент Владимир Зеленский во время совещания с представителями рынка призвал крупнейшие сети автозаправочных станций более активно снижать цены на бензин и дизтопливо.
В качестве одного из ценовых ориентиров от чиновников прозвучала цена 1,1 доллар/л (25,6 грн/л по текущему курсу), которая была на рынке в декабре прошлого года. В Офисе президента ценовых изменений ожидали уже со следующего дня, 24 декабря.
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