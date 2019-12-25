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В Нацбанке похвастались состоянием финансового сектора

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В Нацбанке похвастались состоянием финансового сектора

В Нацбанке считают, что состояние финансового сектора сегодня едва ли не лучшее за годы независимости Украины, а имеющиеся риски для финансовой стабильности несущественны.

Об этом говорили участники заседания Совета по финансовой стабильности, передает пресс-служба НБУ.

«В мире появляется осторожный оптимизм и значительно лучшие ожидания на 2020 год, чем были несколько месяцев назад.

Украинская экономика растет быстрее, чем прогнозировалось, инфляция вошла в целевой диапазон.

В то же время сокращаются объемы промышленного производства, что преимущественно связано с неблагоприятной ценовой конъюнктурой на отдельных мировых товарных рынках, в частности динамикой цен на металл », - говорится в сообщении.

Также сообщается, что объем депозитов в банковской системе растет, за последние месяцы этого года также быстрее растут объемы валютных вкладов, несмотря даже на исторически низкие процентные ставки.

Отмечается, что ситуация на валютном рынке остается благоприятной, Национальный банк выкупает излишки валюты на рынке для пополнения международных резервов — с начала года чистая покупка валюты НБУ уже превысила 6 млрд долл.

Благоприятная макроэкономическая ситуация, низкая инфляция и укрепление гривны будут способствовать снижению долларизации финансовой системы.

В СФС входят, в частности, глава НБУ Яков Смолий, министр финансов Оксана Маркарова и глава Нацкомфинуслуг Игорь Пашко, а также их заместители.

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Совет является форумом для профессионального обсуждения системных рисков, которые угрожают финансовой стабильности государства.

Напомним, 24 декабря министр развития экономики Тимофей Милованов раскритиковал Национальный банк за слишком консервативный уровень учетной ставки и высокий курс гривны.

НБУ
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