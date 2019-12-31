Столица Индии пережила самый холодный день за 120 лет

Волна холода накрыла север Индии. В Дели дневная температура опустилась до самой низкой за время наблюдений с 1901 года отметки — плюс 9,4 градуса по Цельсию, сообщает BBC.
В понедельник индийскую столицу вдобавок к прохладе окутал густой смог: к туману добавилось крайне сильное загрязнение воздуха.
Из-за холодов в предпраздничные дни сбилось расписание поездов на 30 направлениях, а плохая видимость вынудила аэропорт имени Индиры Ганди отложить более 450 авиарейсов.
Метеорологические записи ведутся в Дели с 1901 года, и до сих пор самым холодным днем было 2 января 2013 года, когда было 9,8C.
Во всех северных штатах страны дневная температура упала ниже нормы на 10 градусов.
От непривычных холодов страдают дети и бездомные. На улицах тяжело дышать, но школьные занятия не отменяются.
Ночлежки Дели — их в городе около двух сотен — переполнены людьми. Ночью температура опускается до +1С, и уже есть смертельные случаи среди бездомных.
В помещениях тоже холодно — дома в индийских городах не оборудованы никакими системами отопления — ни центральным, ни автономным. Обогреватели продаются в магазинах, и обычно перед началом зимы розничные продавцы делают на них скидки. Однако бедняков, которые не могут себе позволить купить электрический радиатор, в Индии миллионы. Они греются традиционными методами: кладут в постель бутылки с горячей водой и накрываются шерстяными одеялами.
Зимняя верхняя одежда в Индии тоже редкость: максимум, что можно найти в шкафу — это толстый свитер и пашмина (большой платок).
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