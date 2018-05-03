МАУ запустила регулярные рейсы из Киева в Индию

Украинская авиакомпания МАУ 1 мая выполнила первый прямой регулярный рейс из Киева в Дели, это пятое дальнемагистральное направление авиаперевозчика.

Полеты на данном направлении авиакомпания будет осуществлять на самолетах Boeing 767-300ER в трехклассной компоновке салона, рассчитанной на перевозку 261 пассажира, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу компании.

Новые дальнемагистральные рейсы выполняются трижды в неделю с вылетами из Киева по понедельникам, вторникам и пятницам и возвращением из Дели по вторникам, средам и субботам, с 7 июня интенсивность полетов возрастет до 4 еженедельных рейсов.

Время в пути составляет около 7 часов из Киева в Дели и около 8 часов на пути из Дели в Киев.