Жара в Нью-Дели достигла рекордных 48 градусов

Столбик термометра поднялся в понедельник в Национальном столичном округе Дели до отметки 48 градусов Цельсия, установив рекорд июня за все время метеонаблюдений в индийской столице. Об этом сообщила компания по прогнозированию погоды Skymet Weather на своей странице в Twitter.

«Сегодняшний максимум температуры (в Дели) достиг 48 градусов. Самая жаркая температура, когда-либо отмеченная в июне», — говорится в сообщении.

На севере Индии стоит «жаркая волна». 30 мая в округе Дели был зафиксирован температурный рекорд мая за последние шесть лет. Столбик термометра на юге индийской столицы поднялся до отметки 46,8 градусов Цельсия. Это самая высокая температура мая, отмеченная здесь с 2013 года, сообщили тогда синоптики.