Ермак рассказал, где Зеленский отпразднует Новый год

Президент Владимир Зеленский будет праздновать Новый год в западной резиденции в селе Гута Ивано-Франковской области.

Об этом на брифинге рассказал глава Офиса президента Андрей Ермак.

«По моей информации, Новый год президент будет праздновать в Гуте», — сказал он.

Напомним, что после Нового года 2020 Зеленский вместе с семьей улетел в Оман. Во время поездки Зеленского сопровождал его помощник Андрей Ермак.