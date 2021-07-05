Депутаты предложили вернуть звания Героев Украины Бандере и Шухевичу

Группа народных депутатов из разных фракций Верховной Рады предлагают президенту Украины Владимиру Зеленскому возвратить звания Героев Украины лидеру Организации украинских националистов (ОУН) Степане Бандере и главнокомандующего Украинской повстанческой армией (УПА) Роману Шухевичу.
Об этом идет речь в проекте постановления № 5721 «О праздновании 80-летия создания Украинской Повстанческой Армии», зарегистрированном в Верховной Раде и размещенном на сайте парламента.
Депутаты также рекомендуют главе государства присвоить звание Героя Украины участнику УПА Тарасу Бульбе-Боровцу.
Авторы проекта постановления предлагают на государственном уровне отметить юбилей образования УПА, которой 14 октября 2022 года исполняется 80 лет.
Среди авторов документа — лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко, первый заместитель фракции «Слуга народа» Александр Корниенко, народные депутаты из фракций «Голос», «Европейская солидарность», группы «Доверие».
Как сообщалось, в октябре 2007 года президент Украины Виктор Ющенко присвоил Шухевичу звание Героя Украины (посмертно), а в январе 2010 года удостоил звания Героя Украины Бандеру. Позже согласно судебным решениям героизации Шухевича и Бандеры были отменены.
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