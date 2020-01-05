Зеленский в Омане обсудит торгово-экономическое сотрудничество

Президент Украины Владимир Зеленский планирует провести в Омане встречу на высшем уровне, во время которой обсудит торгово-экономическое сотрудничество двух стран. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Как отметили в Офисе президента, Зеленский отправился в Оман вместе с семьей за собственные средства.
«Президент Владимир Зеленский находится в Омане, куда он отбыл вместе с семьей рейсовым самолетом за собственные средства. Там в ближайшие дни у главы государства запланированы встречи на высшем уровне. В Омане Владимир Зеленский обсудит торгово-экономическое сотрудничество двух стран, укрепления дипломатических отношений и привлечения инвестиций в Украину», — сообщили в Офисе президента.
Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский вместе с семьей были замечены в Омане утром 5 января. При этом отмечалось, что президент находится в одном из самых дорогих пятизвездочных отелей страны Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel. Стоимость одной ночи доходит до 4000 евро (если жить в президентском люксе).
Также сообщалось, что Владимир Зеленский задекларировал 4,8 миллиона гривен роялти от ООО «Квартала 95». Также он получил 104 тысячи гривен за пользование торговой маркой. Дата получения денежных средств указана 27 декабря 2019 года.
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