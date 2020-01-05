В столице на Рождество ограничат движение транспорта и закроют станции метро

Во вторник, 7 января, в Киеве перекроют дороги, возможны кратковременные ограничения на вход в метро. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
Так, сообщается, что с 12:00 до 17:00 запретят движение транспорта вдоль Владимирского проезда и улицы Владимирской (от дома № 23 на улице Софиевской до Рыльского переулка).
Отмечается, что 7 января в случае необходимости в зависимости от пассажиропотоков возможно кратковременное ограничение (закрытие) на вход для пассажиров станции метро «Золотые ворота».
В настоящее время все эскалаторы будут работать на подъем во избежания давки на платформе. Кроме того, возможно ограничение или закрытие на вход станций метро «Крещатик», «Контрактовая площадь», «Почтовая площадь» и «Площадь Независимости».
Также на время проведения мероприятий на Софийской и Михайловской площадях 7 января с 12:00 до 17:00 троллейбусы №№ 6, 16, 18 будут двигаться с изменениями:
троллейбусы № 6 — от Минского массива ст. м. «Лукьяновская»;
троллейбусы № 16 — от ул. Академика Щусева до Воздухофлотского путепровода;
троллейбусы № 18 — от ул. Сошенко до Воздухофлотского путепровода.
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