Меркель c рабочим визитом прилетела в Украину

Сегодня, 22 августа, канцлер Германии Ангела Меркель совершает рабочий визит в Украину. У нее запланирована встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщили в Офисе Президента.
О том, что Меркель приедет в Украину, стало известно 9 августа.
«Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель намерена посетить Украину с визитом 22 августа. Темы переговоров: безопасность, двусторонние отношения и другие актуальные вопросы», — сообщил пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров на своей странице в Facebook.
Стороны намерены обсудить вопросы двусторонней и экономической политики, реформы в Украине и выполнение Минских договоренностей, после чего дадут совместную пресс-конференцию.
Зеленский, как ожидается, наградит Меркель Орденом Свободы — это вторая высшая государственная награда Украины (после звания Героя Украины) и самая высокая, которой могут быть награждены иностранцы.
Во время визита Меркель также возложит венок к Мемориалу вечной славы на могиле Неизвестного солдата.
Кроме того, у нее запланирована встреча с премьер-министром Денисом Шмыгалем.
В пятницу, 20 августа, канцлер Германии Ангела Меркель провела встречу с президентом России Владимиром Путиным в Москве. Среди главных тем переговоров — Украина и Афганистан.
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